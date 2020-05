Coronavirus, l'appello di Zingaretti: "Fase 2, garantiamo la pace sociale"

"L'ho detto a tutti i miei ministri. Ora la nostra missione è una sola: ricreare un clima di fiducia nel Paese e garantire la pace sociale. Per questo vi chiedo solo soluzioni, non problemi...": lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in un colloquio con La Stampa. Sul Dl rilancio, Zingaretti ha sottolineato che "è una maxi-manovra che facciamo in deficit, avrà ricadute sul debito pubblico che dovremo gestire per tutelare il futuro dei nostri figli". "Ma le faccio una domanda: nelle condizioni politiche, economiche e sociali in cui ci troviamo, avremmo potuto fare di più e di meglio?", ha chiesto il leader dei dem, "io le dico di no. E aggiungo: trovare la quadra, anche a costo di qualche compromesso, è stato un miracolo. Il massimo possibile, per garantire quello di cui c'è bisogno adesso: un sostegno al reddito delle famiglie e ai ricavi delle imprese".