Coronavirus, Arcuri: “App? Spero la scarichi il 70%. Con la guerra meno morti"

Coronavirus, Arcuri: "Morti in Lombardia più di II guerra mondiale"

"​Il coronavirus ci ha fatto lasciare 22.745 vittime a ieri. È un dolore, un numero impressionante. Tra l’11 giugno 1940 e il primo maggio 1945, durante la seconda guerra mondiale, a Milano morirono 2.000 civili sotto i bombardamenti. Per il coronavirus in due mesi in Lombardia ci hanno lasciato 11.851 civili. Cinque volte di più. Stiamo vivendo una grande tragedia, siamo riusciti a fronteggiarla ma non ancora a sconfiggerla". ​Con questo drammatico calcolo ha cominciato il punto stampa, in Protezione Civile, il commissario straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri.

Coronavirus, Arcuri: "App volontaria ma speriamo 70% italiani"

"​La app è a titolo gratuito, e l’installazione sarà solo volontaria. Nessuno sarà obbligato a installarla, ma ovviamente ci aspettiamo che un numero molto alto di cittadini collabori. Gli esperti che hanno contribuito a supportare questo processo ci dicono che almeno il 70% della popolazione dovrebbe installarla". Ha precisato Arcuri in merito alla nuova app per il contact tracing. Che comunque "garantirà completamente l’anomimato, in ossequi alle normative nazionali e comunitarie, non ci sarà nessuna finalità diversa da quelle per le quali è stata progettata. Userà bluetooth e non la geolocalizzazione".