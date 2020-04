Coronavirus, buoni spesa a Varese: il sindaco li consegna ai primi 2 cittadini

Coronavirus, buoni spesa a Varese: sindaco e assessori li consegnano ai primi due cittadini

Sono stati consegnati nel tardo pomeriggio di oggi i primi due Buoni Spesa ad altrettanti cittadini che, a causa dell'emergenza sanitaria, si sono ritrovati in difficoltà economica. A consegnarli direttamente due varesini è stato il sindaco Davide Galimberti, accompagnato dagli assessori Roberto Molinari e Ivana Perusin. I Buoni sono il sussidio economico attivato il primo aprile dalla Giunta di Palazzo Estense; una formula temporanea che consente il sostegno immediato a quanti, a causa dell'emergenza covid-19, non riescono in queste settimane a garantirsi un sostentamento adeguato né a procurarsi generi alimentari di prima necessità.

I Buoni Spesa consegnati dal Comune potranno essere convertiti in generi alimentari presso i supermercati che hanno aderito all'iniziativa. Insieme ai Buoni spesa sono state donate anche delle mascherine frutto della donazione da parte di alcune aziende del territorio. “Siamo stati tra i primi comuni di Italia – spiega il sindaco Galimberti – ad attivare i Buoni Spesa, grazie al fondo messo a

disposizione dalla Protezione civile e dal Governo. Da ieri abbiamo già ricevuto oltre 400 domande, che gli uffici stanno esaminando rapidamente per dare risposte nel più breve tempo possibile a chi si trova in

difficoltà”. Soltanto nelle ultime 24 ore a Palazzo Estense sono state elaborate oltre 100 domande; tantissime sono state poi le telefonate di cittadini per informazioni sull’attivazione del sussidio.

“Nei prossimi giorni – prosegue ha detto l'assessore Roberto Molinari – contiamo di dare una risposta a tutti coloro che hanno necessità. Il Comune di Varese, come più volte affermato, non lascia indietro nessuno. Ora più che mai è fondamentale restare uniti, offrendo gesti di vicinanza concreti e veloci a chi, a causa di questa grave emergenza sanitaria, si trova più in difficoltà”.

BUONI SPESA, ECCO LE INFORMAZIONI COMPLETE