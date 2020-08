Coronavirus: calano a 320 i nuovi casi, 4 i morti. Il bollettino del ministero

In calo rispetto a ieri l'aumento dei nuovi casi di coronavirus che nelle ultime 24 ore sono 320. In totale dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate 254.235 persone. Sono i dati resi noti dal ministero della Salute.

Coronavirus, il bollettino del ministero della Salute

In calo il numero di nuovi casi di coronavirus in Italia: oggi ne risultano 320, contro i 479 segnalati ieri. I decessi sono 4, come ieri. Il numero di casi totali ammonta quindi a 254.235, i guariti dimessi sono 203.968, i deceduti sono finora 35.400. Gli attuali ricoverati con sintomi sono 810 (+23 su ieri), cui si aggiungono 58 (+2) ricoverati nelle terapie intensive; in isolamento domiciliare sono in 13.999 (+109), per un totale di attualmente positivi pari a 14.867 (ieri 14.733).

Nel dettaglio per regioni, è il Lazio che oggi con 51 registra il maggior numero di nuovi casi, seguito dal Veneto con 46, dalla Lombardia con 43 e dall'Emilia Romagna con 41. Quindi la Campania con 34, la Toscana con 21, il Piemonte e la Liguria con 16. Nessun nuovo caso in due sole regioni: Molse e Basilicata. L'incremento di tamponi è di 30.666, portando il totale a 7.588.083; i tamponi testati sono finora 5.500.970.

Coronavirus: in Lombardia 43 positivi, nessun decesso

Ci sono 43 nuovi casi di coronavirus in Lombardia (ieri erano 61) secondo il bollettino quotidiano della Regione sull'andamento del virus. Di questi 6 'debolmente positivi' e 1 a seguito di test sierologico. Oggi non si registra alcun decesso (ieri se ne erano registrati 3). I tamponi effettuati sono 4.174. In aumento il numero dei guariti/dimessi, +85 (ieri 38), per un totale complessivo di 75.248 casi, di cui 1.321 dimessi e 73.927 guaritiUn nuovo caso in terapia intensiva, mentre nessun nuovo ricovero in 'non in terapia intensiva'. I morti sono 16.840.