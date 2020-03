Coronavirus, chi non rispetta i divieti rischia l'arresto fino a 3 mesi

Coronavirus, sono scattati i divieti in tutta la Lombardia e in altre 14 province. Chi non dovesse rispettarli rischia sanzioni, fino all'arresto. Lo ha stabilito il comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza con la regia del Viminale, che ha emandato la direttiva per fissare percorsi canalizzati. Per tutti coloro che saranno fermati e forniranno una giustificazione senza riscontro scatterà la denuncia per inosservanza del provvedimento e rischia fino a 3 mesi di carcere e un'ammenda di 206 euro. Ma sono in previsioni ulteriori aumenti di pena, considerando anche "la contestazione di delitti colposi contro la salute pubblica". Inoltre "la veridicità dell'autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli". Su strade e autostrade sarà la polizia stradale a vigilare e a verificare la veridicità delle autocertificazioni, mentre sulla viabilità ordinaria toccherà ai Carabinieri verificare. Controlli serrati anche per i viaggi in aereo, per avere il via libera oltre al normale passaporto servirà l'autocertificazione. Stesso discorso per i treni, oltre al biglietto di viaggio farà fede il documento che autocertifica il "valido motivo" del viaggio.