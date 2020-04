Coronavirus, Croce Rossa: operatori volontari definiti "untori"

Stigmatizzati come "untori" perché soccorritori della Croce Rossa

La testimonianza shock dei soccorritori volotari della Croce Rossa Italiana, accusati dagli inquilini del palazzo di essere degli "untori".

I tre volontari dopo aver prestato soccorso volontario in Lombardia per combattere il coronavirus, sono stati rimproverati dagli inquilini del palazzo dove hanno soggiornato con accuse pesanti: "vergognatevi, siete venuti in questo palazzo ad infettarci".

Rientrati dopo estenuanti turni, i soccorritori in via del tutto precauzionale si sono autoisolati per 15 giorni, ma l'accoglienza degli inquilini del palazzo non è stata quella prevista.

La viedeo testimonianza shock dei tre soccorritori della Croce Rossa Italiana