Coronavirus, dati: 22 morti e 174 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Sono 174 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, uno in meno rispetto a ieri. Oltre la metà, 97, sono ancora in Lombardia, che resta la regione più colpita. Gli attualmente positivi sono 16.881 (ieri 16.836). I decessi sono 22, contro gli 8 che ieri avevano fatto registrare il minimo storico dal primo marzo. Il numero di ricoverati in terapia intensiva resta sotto le 100 unità: sono 98, uno in più rispetto a ieri. Le persone ricoverate invece con sintomi lievi o in assenza di sintomi sono 1.160, un centinaio in meno di ieri; quelle in isolamento domiciliare sono 15.423 (-1.413 rispetto a ieri).

I guariti sono in totale 188.891 (ieri il dato era di 188.584). Il totale di casi finora registrati in Italia ammonta a 240.310 (ieri 240.136). Il numero totale di tamponi è salito a 5.314.619, con un incremento di 37.346. Le regioni con 0 incremento casi totali sono oggi Basilicata, Molise, Umbria, Sicilia, Valle d'Aosta, Puglia, Campania e Marche. Un solo caso in più in Calabria, Sardegna, Abruzzo, Provincia autonoma d Bolzano e Friuli Venezia Giulia; tre casi nella Provincia autonoma di Trento, 4 in Liguria, 5 in Toscana, 11 in Veneto, 14 in Lazio e Piemonte, 21 in Emilia Romagna.

In Lombardia nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 8.119 tamponi, fino a raggiungere un totale di 1.022.440. I nuovi casi positivi registrati sono 97 (di cui 22 a seguito di test sierologici e 31 'debolmente positivi'), mentre i guariti sono 111, per un numero complessivo pari a 66.175. Nelle terapie intensive della regione si trovano ancora 43 pazienti (invariato); i ricoverati non in terapia intensiva con diagnosi da coronavirus sono invece 323 (-92 rispetto a ieri). I decessi delle ultime 24 ore, infine, sono 13, un numero che aggiorna il totale a 16.639. In provincia di Milano i nuovi casi registrati sono 16 (di cui 4 in città), a Bergamo 20, Brescia 27, Como 1, Cremona 6, Lecco 3, Lodi 0, Mantova 4, Monza e Brianza 7, Pavia 6, Sondrio 2, Varese 3.