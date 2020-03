Coronavirus, "ecco quando torneremo alla vita normale. Ma in autunno..."

"Tanto più tanto meglio". Con queste parole il virologo Fabrizio Pregliasco risponde alla domanda di Affaritaliani.it se per contenere il contagio da Covid-19 in Italia servano ulteriori misure restrittive, viste le troppe violazioni da parte di molti cittadini da Nord a Sud. "Si è gestita la situazione, le restrizioni andranno rifilate nel tempo per una loro sostenibilità, visto che adranno tenute". Per quanto ancora? "Per un po'", spiega Pregliasco. "Ci sarà quasi certamente un prolungamento allo scadere del termine del 3 aprile e poi una revisione e quindi potrebbero essere diversificate. Ma il rischio è che questa situazione continui".

Per quanto riguarda il lieve calo di contagi rilevato ieri dai dati della Protezione Civile, il virologo afferma: "Timidi segnali positivi tutti da dimostrare, ma a noi interessa il trend e non il dato giornaliero che può essere variabile. Comunque cerchiamo di prendere l'aspetto positivo". E infine la domanda che tutti si fanno: quando torneremo alla vita normale? "Ritengo all'inizio dell'estate, verso giugno. Ma attenzione all'effetto 'rebound', cioè alla seconda ondata di ritorno del virus che potrebbe esserci in autunno", conclude.