Coronavirus, guarita la presidente donna della Consulta Marta Cartabia

È guarita dal coronavirus la prima presidente donna della Consulta, Marta Cartabia, in quarantena dal 30 marzo. Non aveva mai smesso di lavorare, ma lo aveva fatto da casa, collegata con il suo stretto collaboratore Alessandro Baro e gli altri colleghi giudici. Ora può tornare anche a viaggiare, lasciando la sua abitazione di Milano. L'annuncio della positività era arrivato il 31 marzo alle otto di sera: Cartabia lo aveva scoperto, dopo un po' di febbre e un immediato tampone. Quel giorno era già a Milano, con la famiglia, il marito e i tre figli, e si è subito "reclusa" in casa. Poi ha chiamato la portavoce della Corte Donatella Stasio e le ha comunicato la scoperta appena fatta. Ora il lieto fine.