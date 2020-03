Coronavirus, Hong Kong: non baciate i cani. E il contagio ballando un tango...

Coronavirus, Hong Kong: non baciate i cani. E il contagio ballando il tango

Il coronavirus e i suoi effetti collaterali. A Hong Kong adesso non spaventano più solo i contagi tra umani, ma nache quelli con animali. Non baciate i vostri cani. Questo l'invito delle autorità dopo il caso del volpino risultato positivo al tampone. Il cane contagiato appartiene ad una donna 60enne risultata positiva, come il suo cane che ora si trova in quarantena. Secondo i sanitari però, i cani hanno una bassa predisposizione al virus, è verosimile che sia rimasto contagiato dalla padrona e non viceversa".

Anche un giro di tango in tempi di coronavirus può essere pericoloso. E' il caso di un uomo residente in provincia di Rovigo, che dopo una serata di ballo, in una sala con altre 120 persone presenti provenienti da tutta Europa è risultato positivo. L'allarme è arrivato dalla Spagna, dove tre partecipanti a quella manifestazione avevano il coronavirus e così il tampone sull'uomo italiano che aveva i sintomi e la scoperta. Il contagio è arrivato ballando un tango.