Coronavirus, il grido del Sud: "Aiutateci, non reggiamo 45 giorni così"

Il Coronavirus continua la sua folle corsa di contagi. Gli ultimi dati evidenziano una sempre più importante diffusione al Centro e al Sud. I presidenti di Regione da De Luca a Santelli, fino a Musumeci sono netti: "Serve l'esercito". Tutti i governatori si stanno attrezzando per fronteggiare quella che Emiliano, presidente della PUglia ha definito la grande onda. Aumentano i posti letto a disposizione degli ospedali, ma mancano i macchinari, da Roma fanno sapere che serviranno almeno 45 giorni, ma il tempo stringe: "Il governo ci aiuti, non reggiamo". La Santelli: "Abbiamo solo 100 posti di terapia intensiva in Calabria, non so fare previsioni sulle nostre capacità di reggere". Emiliano: "Abbiamo solo 200 posti in rianimazione, possiamo reggere massimo 2000 contagi". I numeri sono schiaccianti, ed evidenziano un sensibile aumento dei contagi: Puglia e Campania le Regioni che fanno registrare il maggior aumento in un solo giorno, con rispettivamente 70 e 60 positivi in più in sole 24 ore.