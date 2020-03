Coronavirus, il gruppo Miroglio produrrà 100 mila mascherine al giorno

L'emergenza Coronavirus costringe tutti a fare sforzi. Dai cittadini invitati a restare a casa a chi come il gruppo Miroglio che produce tessile e retail si mette a disposizione e converte parte della produzione spostandola sulle mascherine. L'azienda di Alba in provincia di Cuneo con 70 anni di storia alle spalle e un fatturato di 577 milioni di euro, ha deciso di andare in soccorso alla Protezione Civile - spiega il Corriere della Sera - addirittura fornirà il primo lotto di mascherine di 600 mila unità a titolo gratuito. A regime riuscirà a produrre 75-100 mila mascherine al giorno.