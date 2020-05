Coronavirus, il Piemonte riapre tre scuole per bambini da 3 a 10 anni

Le scuole restano chiuse nella fase 2 di questa emergenza per il Coronavirus, ma non tutte. Tre comuni del Piemonte hanno deciso di riaprire. Sarà un test a livello nazionale, coinvolti i comuni di Borgosesia, Varallo Sesia e Quarone in provincia di Vercelli. L'esperimento, che prenderà il via da domani, coinvolgerà - 36 bambini dai 3 ai 10 anni. Gruppi mignon - si legge su Repubblica- , al massimo quattro o cinque bambini a seconda dell’età, educatori con mascherine, blitz in bagno una volta all’ora per lavare le mani, finestre aperte ogni cinquanta minuti per cambiare l’aria, obbligo dei test sierologici per genitori e assistenti e pranzo (in classe) che viene mangiato al banco distanziato dagli altri compagni. Classi da quattro bambini per le materne, da cinque per le elementari.

Almeno 4-5 metri quadri di spazio per ogni allievo. "Siamo una realtà medio-piccola — sottolinea il sindaco di Borgosesia della Lega Paolo Tiramani — è venuto il momento di sperimentare soluzioni, non solo di studiarle sulla carta". Il modello Borgosesia per ora è aperto solo ai figli dei genitori tornati al lavoro. "Abbiamo fatto un protocollo attento a tutti gli aspetti, verificato da uno dei più importanti virologi italiani, Giovanni Di Perri, e controllato da uno dei medici membri dell’Unità di crisi del Piemonte, Roberto Testi. Siamo pronti a metterlo a disposizione del governo e della ministra Azzolina viste le difficoltà a definire alcuni aspetti".