Coronavirus: "Il vaccino in un anno. Tra qualche settimana i test sull'uomo"

"Avremo presto un vaccino anti Covid-19, sono ottimista". Parola dello scienziato Rino Rappuoli, uno dei massimi esperti di internazionali di vaccini e direttore scientifico di Gsk vaccini. "Nella migliore delle ipotesi - spiega al Corriere della Sera - forse anche entro un anno, perchè più o meno sappiamo come farlo e perchè le tecnologie sono avanzate. In laboratorio - spiega - una volta avuta la sequenza genetica (disponibile dal 7 gennaio), si possono realizzare vaccini anche in una settimana. Ci sono decine di laboratori che ci lavorano e alcuni hanno già dei prototipi. Non escludo che alcuni possano iniziare le sperimentazioni preliminari sull'uomo anche tra poche settimane. Per adesso gli unici mezzi che abbiamo per combatterlo sono solo l'isolamento e la quarantena".