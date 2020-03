Coronavirus, in Italia più contagi che in Cina. Tragico record di 969 morti

Sono 86.498 i casi totali di coronavirus in Italia, con un aumento di 5.959 casi contro i 6.153 in più registrati ieri, quindi in leggero calo. Dopo 5 settimane dall'inizio (ufficiale) dell'epidemia nel nostro Paese, superata dunque la Cina, ferma a 81.342 casi, secondo le ultime stime della Johns Hopkins University. Superati anche gli Usa, dove l'epidemia galoppa con tassi di crescita ben superiori ai nostri: i casi sono 86.012 ma arriveranno nuovi aggiornamenti nelle prossime ore, si prevede con numeri consistenti.

Stando ai dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile, letti oggi dal commissario Domenico Arcuri, ​sono 66.414 gli attualmente positivi (+4.401 contro +4.492 di ieri), 10.950 guariti (+589, ieri +999) mentre i decessi totali sono 9.134, con un aumento di 969 in un solo giorno, ma su cui pesano i 50 del Piemonte non comunicati ieri e inseriti oggi in tabella, che quindi vanno sottratti al dato di oggi e inseriti in quello di ieri. La crescita sarebbe quindi di 869 decessi in un solo giorno, comunque record negativo. Nel dettaglio, a oggi si contano 26.029 ricoverati, 3.732 in terapia intensiva, 36.653 in isolamento domiciliare.

Coronavirus: Gallera,in Lombardia +2.409 casi; totale 37.298

I casi di persone positive al coronavirus in Lombardia sono aumentati oggi di 2.409, arrivando a un totale di 37.298. L'aumento è leggermente inferiore a ieri, quando era stato di 2.543. A comunicare i dati è stato l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, nel video su Facebook di aggiornamento quotidiano sulla situazione. I decessi di persone positive al coronavirus in Lombardia sono 541 in più rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza il totale sale quindi a 5.402. A comunicare i dati è stato l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, nel video su Facebook di aggiornamento quotidiano sulla situazione.

Coronavirus: Oms, per vaccino ancora almeno 18 mesi

"Per avere un vaccino contro il Covid-19 servono ancora almeno 18 mesi". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus durante un briefing sull'emergenza del nuovo coronavirus. "Nel frattempo", ha aggiunto, "riconosciamo che c'è un urgente bisogno di terapie per curare i pazienti e salvare vite".