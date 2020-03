Coronavirus, la proposta per chi prende il reddito di cittadinanza

Di Marco Giannini

So che questa proposta verrà derisa ma avendo insegnato in Garfagnana (LU) a dei ragazzi stranieri ho potuto apprezzare in alcuni un grande senso civico al punto di riconoscere in loro, addirittura, un patriottismo dimenticato dai nostri giovani. Mi stanno chiedendo, dopo un anno che insegno altrove, "cosa possiamo fare per aiutare?".

Anziché fare la solita cagnara tra quelli che dicono a sproposito che è finita la pacchia e quelli che blaterano di razzismo e fascismo, perché non studiare la fattibilità di quanto segue?

Se ci sono cittadini anziani che ne fanno richiesta, con la supervisione di associazioni e medici, inviamo i disoccupati col reddito di cittadinanza e gli stranieri a fare la spesa per loro (gli anziani è meglio evitino centri commerciali e centri urbani, sono i più fragili al virus).

Oltre ad essere una idea per ridurre la possibilità di contagio è l'occasione per valorizzare l'essere umano per davvero, e non come intendono certi partiti politici progressisti (legati agli interessi delle varie ONG).

Intanto (stesso principio) in Versilia c'è molta preoccupazione per l'arrivo sulla costa di molti lombardi fuggiti non appena hanno appreso della Regione che veniva blindata: noi italiani quelli veri, ad esempio noi toscani, siamo patrioti e solidali, non siamo gente che schifa altri italiani perché lombardi o campani.

Ciò che chiediamo è che nel dubbio si facciano il test.