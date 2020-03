Coronavirus, Napoli: fa la spesa ma non ha i soldi: sconosciuto gliela paga

Mentre cresce la polemica per i 400 milioni in buoni spesa in arrivo dal governo, che molti sindaci considerano insufficienti, la solidarietà tra le persone si fa sentire. A Napoli c'è chi è andato a fare la spesa al supermercato, ma non aveva contanti a sufficienza per pagarla nonostante avesse preso dei beni di prima necessità. Solo l'arrivo di un signore, che ha deciso subito di saldare il conto di tasca propria, ha risolto quello che stava diventando un problema con cassiere e guardie di sicurezza del discount. L'autore del bel gesto, che si chiama Giuseppe, è stato ripreso in un video che ha subito fatto molti clic sui social.

Lo stesso gesto a Vercelli

E sempre nelle stesse ore a Vercelli, in Piemonte, c'è la storia di una pensionata di 73 anni che fa la spesa per Mustafa, un suo conoscente di origini senegalesi che non ha i soldi per fare la spesa. "Il bene lo si fa, non lo si racconta per farsi belli. Per me è una cosa normalissima", ha raccontato la donna a La Stampa che non ha rivelato il suo nome, ma con uno a fantasia l'ha chiamata Tina.