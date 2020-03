Coronavirus, nuova frenata dei casi positivi. Ma tornano a salire i morti: 743

Coronavirus: 6.820 le vittime, 743 in piu' di ieri - Torna a salire il numero dei morti per coronavirus in Italia. Sono complessivamente 6.820 le vittime, con un aumento rispetto a ieri di 743. Lunedi' l'aumento era stato di 601. Il dato e' stato reso noto dal capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli.



Coronavirus: 54.030 i malati, 3.612 piu' di ieri - Sono complessivamente 54.030 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 3.612. Lunedi' l'incremento era stato di 3.780. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 69.176. Il dato e' stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile.



Coronavirus: Borrelli, 8.326 guariti, 894 piu' di ieri - Sono 8.326 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 894 in piu' di ieri. L'ha detto il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione civile. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 408.



Coronavirus: 3.396 i malati in terapia intensiva - Sono 3.396 i malati ricoverati in terapia intensiva, 192 in piu' rispetto a ieri. Di questi, 1.194 sono in Lombardia. Dei 54.030 malati complessivi, 21.937 sono poi ricoverati con sintomi e 28.697 sono quelli in isolamento domiciliare. Il dato e' stato reso noto dal capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli.



Coronavirus: Borrelli-Locatelli, auguri a Bertolaso - ROMA, 24 MAR - "Un augurio particolare a Guido Bertolaso che sappiamo colpito dal coronavirus". Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli in conferenza stampa. "Un augurio perche' presto 'negativizzi'", ha aggiunto Franco Locatelli del Consiglio superiore sanita'.