Virus, seconda vittima: una donna residente in Lombardia, attendeva esito test

++++ CORONAVIRUS: DONNA MORTA IN LOMBARDIA, ERA IN ATTESA DI ESITO TEST ++++

Una donna residente in Lombardia, ricoverata con la polmonite, potrebbe essere la seconda vittima italiana del coronavirus. La certezza si avra' quando arriveranno gli esiti del test al quale si era sottoposta nelle scorse ore.

Intanto è salito a 29 il numero dei pazienti risultati positivi ai test del Corovinarus e residenti tra la Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto l'anziano di Vo' Euganeo morto nella serata di ieri.

Adriano Trevisan, 78 anni, uno dei due contagiati ricoverati all'ospedale di Monselice, in Veneto, è la prima vittima europea del coronavirus. Era originario di Vo' Euganeo. Resta in prognosi riservata 38enne ricoverato a Codogno, in provincia di Lodi.

Oggi nuova riunione d'urgenza della protezione civile con il premier Giuseppe Conte. Sempre oggi, il ministro per i Rapporti con il Parlamento D'Inca' sara' a Marghera per una riunione operativa.

Conte invita la popolazione a non lasciarsi prendere dal panico mentre il ministro della Sanita' Roberto Speranza assicura: "Siamo convinti che il servizio sanitario nazionale sia all'altezza di questa sfida". Di Maio esorta il Paese "all'unita', perche' sono ore delicate". Giorgia Meloni, leader FdI, ha dato la sua disponibilita' "a dare una mano".

Renzi e' sulla stessa linea: "Con l'emergenza tutti sostengano il Governo". FI assicura "piena collaborazione", ma non Salvini che invita il Governo "a blindare i confini". In Veneto, il comune di Vo' Euganeo e' stato isolato ed e' cominciato lo screening della popolazione. Vi sarebbero altri risultati positivi ma da confermare. Nonostante il test negativo della donna ricoverata all'ospedale di Piacenza, oggi resteranno chiuse le scuole nel piacentino. Stop anche alle feste di carnevale e alle manifestazioni sportive. La provincia di Piacenza confina con quella di Lodi.

Su Mattia, il 38enne contagiato nel lodigiano, emergono dettagli preoccupanti in relazioni ai contatti avuti. "Mattia e' molto conosciuto a Codogno e quando ancora non gli era stato diagnosticato il coronavirus era andato a trovarlo un gruppo di persone in ospedale, due coppie e un quinto amico". Lo ha dichiarato all'AGI un conoscente della famiglia, anche lui di Codogno. Infettata anche la moglie, insegnate in maternita', incinta di 8 mesi, portata all'ospedale 'Sacco' di Milano. Le sue condizioni appaiono buone. Trenord ha comunicato la chiusura delle stazioni ferroviarie di Codogno, Casalpusterlengo e Maleo. "Siamo molto preoccupati perche' il Paese e' piccolo, ci conosciamo tutti, abbiamo contatti continui. Tutte le persone che erano in contatto con lui ora sono in quarantena, in attesa dei risultati dei primi esami", spiega il conoscente. "La citta' e' spettrale, quasi tutti i negozi sono chiusi. La gente ha paura di uscire di casa. Inoltre non sappiamo l'origine del contagio, non abbiamo idea di quanto possa essere diffuso", continua. Mentre il commissario per l'emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, ha spiegato che sono gia' state individuate "due strutture su Milano e Piacenza per 150-180 persone in totale" per l'isolamento delle persone entrate in contatto con chi e' stato colpito. "Non abbiamo nessuna difficolta' ad individuare le strutture di cui avessimo bisogno", ha aggiunto.