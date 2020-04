Coronavirus, oltre 100mila contagiati. Torna a crescere il numero dei morti

In Italia il totale delle persone attualmente positive al coronavirus ha superato la soglia delle 100mila unità. A spiegarlo è stato il capo della Protezione civile Angelo Borrelli durante il punto stampa con il quotidiano bollettino sull'emergenza coronavirus. I casi positivi sono 100.269 con un incremento di 1.996 pazienti rispetto a ieri.



Coronavirus, oggi 619 deceduti e 2079 guariti - Oggi registriamo un numero di 619 deceduti, mentre il totale dei guariti sale a 32.534, 2.079 in più rispetto a ieri. A spiegarlo è stato il capo della Protezione civile Angelo Borrelli durante il punto stampa sull'emergenza coronavirus durante il quale ha illustrato il bollettino quotidiano. Il totale delle persone decedute è 19.468.



Coronavirus: Borrelli, 94enne guarito miglior augurio Pasqua - "Abbiamo ricevuto la bella notizia di un signore di 94 anni guarito alle porte di Roma. Questo e' il messaggio piu' bello per fare gli auguri a tutti noi e a tutti voi di una buona Pasqua e ringraziare chi sta dando il proprio contributo". Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, chiudendo la consueta conferenza stampa quotidiana.



Coronavirus: Borrelli (Protezione civile), 88 infermieri volontari arrivati al nord - "Ottantotto infermieri volontari sono arrivati oggi a Bergamo e sono stati distribuiti fra le Regioni del nord piu' in sofferenza. Un altro gruppo ha invece raggiunto l'Abruzzo e le Marche". Lo ha detto il capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino della Protezione civile sulla diffusione del virus in Italia.