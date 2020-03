Coronavirus, l'Oms lo aveva previsto a settembre: "Arriverà una pandemia"

L'emergenza Coronavirus non si arresta, ma si poteva fermare sul nascere. L'Organizzazione mondiale della sanità - infatti - lo aveva previsto già a settembre, in un rapporto parlava di "una minaccia reale in arrivo, in rapido movimento, altamente letale di un agente patogeno respiratorio". Il rapporto dal titolo "Un mondo a rischio", svelava gli effetti di questa devastante pandemia. "La malattia prospera nel disordine - si legge sul Fatto Quotidiano - le epidemie sono in aumento e lo spettro di un'emergenza sanitaria globale incombe su di noi. L'agente patogeno può uccidere da 50 a 80 milioni di persone e spazzare via il 5% dell'economia mondiale. Gli agenti patogeni - prosegue il rapporto - si diffondono attraverso le goccioline respiratorie e possono infettare un gran numero di persone molto velocemente, con le odierne infrastrutture di trasporto". Insomma tutto era già scritto 6 mesi fa, ma chi di dovere non lo ha letto o comunque lo ha sottovalutato.