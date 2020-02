Coronavirus, l'Oms promuove l'Italia. "Basta panico e tamponi senza sintomi"

"Non bisogna cedere al panico. Le autorità italiane stanno attuando delle misure che sono in linea con la strategia di contenimento a livello globale. Per farlo hanno dovuto prendere decisioni risolute ma corrette". Lo dicono Oms e Ue.

Vertice notturno Conte-Borrelli e cambio di strategia

La decisione di cambiare linea e non eseguire tamponi sui cittadini "asintomatici" - secondo quanto risulta al Corriere della Sera - sarebbe arrivata in una riunione notturna, al seguito delle decisioni di molti paesi di evitare l'ingresso ai provenienti dall'Italia. E da qui la decisione, il commissario Borrelli ha comunicato che sarebbero stati eseguiti meno tamponi, solo su soggetti con sintomi a contatto con contagiati. Nelle ultime ore Chigi e il ministero della Salute hanno valutato anche la possibilità di fornire soltanto i numeri dei pazienti risultati positivi e non le prime analisi effettuate. Ma poi con il trascorrere delle ore ci si è resi conto che non sarebbe stato possibile tenere sotto controllo la situazione, anche a causa delle tensioni che si sono create con alcuni governatori, determinati a emettere ordinanze anche contrarie a quanto deciso dal governo.