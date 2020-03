Coronavirus, paura della crisi più forte della paura del contagio. SONDAGGIO

Coronavirus, paura del contagio? Non più. Ora la paura è per l'economia

Come sta cambiando in queste settimane e in questi giorni la percezione dell'emergenza coronavirus tra gli italiani? Lo svela un sondaggio Swg (LEGGI LA RICERCA COMPLETA). Il dato più clamoroso è che alla fine di febbraio la paura per la crisi economica prende il sopravvento sulla paura per il contagio.

Se intorno alla fine di gennaio, infatti, il 62% degli intervistati era preoccupato per la diffusione del contagio, oggi quella percentuale è scesa al 48%. Al contrario, gli intervistati pessimisti rispetto all'economia del paese alla fine del mese scorso erano il 25%: oggi questa percentuale si è impennata al 52%. Calato, anche se in modo meno drastico, l'indice di fiducia del viaggiatore: dal 69 al 60 per cento.





A fine febbraio, in solo quattro giorno, è addirittura raddoppiata la quota di pessimisti sul futuro dell’economia italiana: nei giorni dal 18 al 20 febbraio erano il 29%, tra il 22 e il 24 febbraio erano il 52%.





Coronavirus, gestione della comunicazione: bene le istituzioni, cautela verso i media, diffidenza per i social

Riguardo alle informazioni fornite sul Coronavirus, gli intervistati hanno risposto su quanto siano stati credibili i mezzi d'informazione. La Protezione Civile è stata considerata la più attendibile, con il 78%. Poco sotto il ministero della Salute con il 76%. Con il 73% i siti web istituzionali. La Regione Lombardia riceve il 63% della considerazione da parte degli intervistati. Molto sotto le reti tv nazionali con il 56%.