Coronavirus, positivo un altro imprenditore veneto, 50 tamponi effettuati

È risultato positivo al Covid-19 un imprenditore di Oriago, nel veneziano, che aveva partecipato a una cena con molti invitati settimana scorsa. Come riporta Il Gazzettino, l’uomo si era sottoposto a tutti i controlli sanitari fino a una settimana fa, quando l’ultimo test aveva dato esito negativo. Poi la partenza per un viaggio di lavoro in Africa, ma al suo atterraggio in Uganda, sottoposto ai controlli di routine, è risultato contagiato dal virus. È stato lui stesso ad avvertire il proprio medico di base, facendo partire i controlli a tappeto tra i suoi contatti, una cinquantina di persone, che però, rintracciati e sottoposti a tampone, sono tutti risultati negativi al virus.