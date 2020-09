Coronavirus: quasi 21mila nuovi casi in Francia - Un altro balzo allarmante dei nuovi casi di coronavirus in Francia. Il ministero della Sanita' ne ha registrati 20.940 in 24 ore. Il giorno prima erano stati 16.000. Lo rende noto Le Figaro. Le nuove vittime sono 52.



Spagna: tendenza Covid non varia, 12.272 nuovi casi e 114 morti - In Spagna ci sono stati 12.272 nuovi casi e 114 morti causati dal nuovo coronavirus della polmonite. I dati sull'evoluzione del virus continuano a segnare una tendenza preoccupante. Parte di questi, 4.122, sono stati confermati nelle ultime 24 ore.