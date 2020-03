Coronavirus, quasi 3.000 contagiati, 368 morti. Superata la soglia dei 20mila

Superati i 20mila malati di coronavirus in Italia: sono complessivamente 20.603, con un incremento rispetto a sabato di 2.853, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 27.747. Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Solo oggi 368 deceduti,in totale i morti per coronavirus sono 1809.

Lombardia. "Oggi in Lombardia abbiamo avuto 252 morti, sono 1.218 in totale". Sono i dati diffusi dall'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera. "I positivi sono 13.272, più 1.587 - ha detto - i ricoverati in ospedale sono 4.898, più 602 rispetto a ieri, c'è una crescita costante ma non esponenziale. In terapia intensiva aumentano solo di 25, 757 in totale, un dato molto più ridotto rispetto alla media di 45. Ma non cantiamo vittoria, anche perché i decessi sono 1.218, con una crescita di 252".

È Bergamo la provincia con più contagiati: 3.416 con un aumento in un giorno di 552. A Brescia i contagi sono 2.473 (+351), a Cremona 1.792 (227), a Pavia 722 (100), a Mantova 327 (60), Monza e Brianza 339 (+115). Nella città metropolitana di Milano i contagiati sono 1.750 (+200) di cui 711 in città (79), dunque con numeri in proporzione alla popolazione più bassi di altre zone.