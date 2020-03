Coronavirus, quasi 8.000 i positivi. Più 1.598. Le vittime salgono a 463

Coronavirus: Borrelli, 7.985 malati, 1.598 in piu' ieri - Sono 7.985 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 1.598 persone rispetto a ieri. Il nuovo dato e' stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione Civile.



Coronavirus: Borrelli, 463 morti, 97 in piu' di ieri - Sono 463, 97 in piu' di ieri, i morti legati al coronavirus in Italia. Il nuovo dato e' stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione Civile.



Coronavirus: Borrelli, 724 guariti, 102 in piu' di ieri - Sono 724 le persone guarite dal coronavirus in Italia, 102 in piu' di ieri. Lo ha affermato il commissario per l'emergenza, Angelo Borrelli, durante il punto stampa nella sede della Protezione Civile di Roma.



Coronavirus: Borrelli, 733 malati in terapia intensiva - Sono 733 i malati ricoverati in terapia intensiva per coronavirus, 83 in piu' rispetto a ieri. Il dato e' stato fornito dal commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Di questi 440 sono in Lombardia, che ha avuto un incremento in un giorno di 41 casi. Sono invece 4.316 i malati con sintomi ricoverati e 2.936 quelli in isolamento domiciliare.



Coronavirus: Borrelli, 53.826 tamponi - Sono 53.826 i tamponi per il coronavirus effettuati finora in Italia, 3.889 piu' di ieri, secondo i dati forniti dalla Protezione civile. Di questi 20.135 solo in Lombardia, 15.956 in Veneto, 4.906 in Emilia Romagna.



Coronavirus: Borrelli, 100 mila mascherine per carceri - "Da domani distribuiremo 100 mila mascherine negli istituti penitenziari, dove sono state montate 80 tende di pre-triage" per lo screening del coronavirus. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile.



Boccia, lavoriamo a regole omogenee in tutta Italia - Il governo sta lavorando ad una 'progressiva omogenizzazione delle regole su tutto il territorio nazionale". Lo ha detto il ministro Francesco Boccia, parlando in conferenza stampa alla Protezione civile. Boccia ha precisato che oltre alle regole si sta lavorando anche con le regioni per "prescrizioni e disciplina" omogenee su tutto il territorio nazionale, operazione che verra' fatta anche attraverso il confronto politico.

Coronavirus: Gallera, paziente 1 migliorato; respira da solo - Il 38 enne di Codogno, ilcosiddetto 'paziente uno', "e' stato trasferito dalla terapia intensivaa quella sub intensiva. E' stato cioe' 'stubato' in quanto ha iniziato arespirare autonomamente". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare,Giulio Gallera, parlando dell'emergenza coronavirus.



Coronavirus: Boccia, chiusi tutti impianti sci Italia- "Abbiamo deciso di chiudere tutti gli impianti sciistici del Paese da domani mattina con un'ordinanza di Protezione civile". Lo ha detto il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia in conferenza stampa alla Protezione civile.



Coronavirus: Gallera, 5.469 positivi, 333 decessi - Sono in tutto 5.469 i positivi al Coronavirus in Lombardia, ovvero "1.280 piu' di ieri": lo ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera in diretta Facebook. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.802 (585 piu' di ieri), 440 in terapia intensiva (+41), mentre i dimessi sono stati 646 ed e' salito a 333 il numero dei decessi.



Coronavirus: Gallera, sistema sta reggendo e regge bene - "Il sistema sta reggendo e regge bene": cosi' l'assessore Giulio Gallera ha rassicurato i lombardi durante la diretta su Facebook. "Stiamo costruendo ogni giorno risposte importanti", ha detto l'assessore regionale. Gallera ha parlato di un "impegno straordinario che ci permette risposte di qualita'" e ha citato le "parole scorate di anestesisti che sono sul fronte, comprensibili perche' c'e' un afflusso oltre le aspettative di pazienti"; ma, ha sottolineato, "vi voglio rassicurare, il sistema sta reggendo e regge bene".



Coronavirus: Gallera, recuperati 223 posti in intensiva - "Ad oggi" siamo riusciti in tutto a "recuperare 223 posti di terapia intensiva" per pazienti di Coronavirus: lo ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera in diretta Facebook, " e altri 150 contiamo di aprirne in sette giorni". "La nostra sfida - ha aggiunto - e' avere piu' posti di quanto necessario".



Coronavirus: Gallera,se contagio va cosi',no risposte qualita' - ""Se la quantita' di persone ricoverate cresce come nelle ultime due settimane non saremo per molto tempo in grado di dare risposte di qualita'". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera in diretta Facebook. "Dove la gente e' rimasta a casa - ha aggiunto - i risultati ci sono".



Coronavirus: Gallera, sistema solido regge se tutti a casa - "Abbiamo bisogno di avere un sistema in grado di curare tutti, quelli che si ammalano di coronavirus e anche quelli che hanno un infarto, un ictus o un incidente": lo ha detto l'assessore Giulio Gallera nel consueto punto in diretta Facebook. "Abbiamo bisogno che il sistema rimanga solido, per questo abbiamo bisogno di contenere la diffusione del virus. Se cresce come in queste 2 settimane non saremo in grado per tempo di dare una risposta di qualita', ma se le persone rimangono al loro domicilio i risultati ci sono". Gallera ha fatto l'esempio del lodigiano dove con la zona rossa c'e' stata "una netta riduzione delle persone che si ammalano con forte riduzione dei positivi. Negli ultimi giorni c'e' stato un crollo dei positivi: dove le persone rimangono a casa e non infettano qualcun altro o vengono contagiati tutto questo funziona e la diffusione si riduce e si puo' addirittura bloccare". E' un "invito accorato che faccio a tutti" quello di rimanere a casa anche perche' - ha sottolineato Gallera - in terapia intensiva non ci sono solo anziani: il 33% ha tra i 50 e i 64, l'8% tra i 25 e i 49.



Coronavirus: Gallera se gente fa come sabato,cresce contagio - "Se faranno come sabato scorso il risultato sara' solo la crescita delle persone contagiate". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera in diretta Facebook criticando le tante persone che nel fine settimana non sono rimaste a casa ma sono uscite in Lombardia. Con un comportamento piu' riservato, invece, "penso che verso la fine della settimana potremo notare un trend virtuoso" come quello che si e' verificato nella zona rossa dove l'aumento dei contagi ha frenato.