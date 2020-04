Coronavirus, record di guariti: +3.033. Ma il numero dei morti resta alto: 464

Borrelli, numeri particolarmente confortanti - Per la prima volta i "numeri sono particolarmente confortanti: il numero di dimessi e guariti supera il numero di nuovi casi nel paese". Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli facendo il punto sui dati del contagio in conferenza stampa.

Coronavirus, Borrelli: dato record guariti, + 3.033 da ieri - Da ieri ci sono 3.033 persone guarite in più, un dato record in un giorno. Lo ha detto il Capo della Protezione Civile, Angelo Borreli, nel punto stampa odierno sull'emergenza Covid-19. Da inizio crisi i guariti sono 57.576, ha specificato.

Coronavirus, Borrelli: oggi 464 decessi, in totale 25.549 vittime - Sono 25.549 le vittime in Italia da Covid-19 da inizio emergenza: 464 nelle ultime 24 ore. E' il dato fornito in conferenza stampa dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Coronavirus, Borrelli: scendono i positivi, -851 rispetto a ieri - Continua a scendere il numero delle persone positive al coronavirus oggi in Italia sono 106.848, meno 851 rispetto a ieri. E' il dato fornito dal Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso del quotidiano aggiornamento delle 18. "Numeri particolarmenti confortanti", ha Borrelli.

Coronavirus, Borrelli: oltre 1,5 mln di tamponi a 1.052.577 pazienti - Ad oggi sono stati effettuati 1.579.909 tamponi a 1.052.577 pazienti. E' il dato fornito oggi dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa delle 18.