Coronavirus,verso allargamento zona rossa e stop a eventi sportivi per un mes

CORONAVIRUS: ISS, AREA BERGAMASCO IN ZONA ROSSA? 'STIAMO VALUTANDO'

"Stiamo valutando l'opportunità di estendere la zona rossa sulla base di alcuni criteri epidemiologici, geografici e di fattibilità della misura". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa alla protezione civile, rispondendo alle domande sulla possibilità di allargare la zona rossa, e dunque le misure anti-contagio, all'area del bergamasco. "Stiamo analizzando con la Lombardia, con grande attenzione, i nuovi casi nei comuni della cintura bergamasca - spiega - e stiamo vedendo con i dati d'incidenza e in base ai tassi di riproduzione del virus".

Coronavirus:ipotesi stop manifestazioni, anche sport

Evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l'affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. E' una delle proposte del Comitato tecnico scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte, che potrebbero integrare il Dpcm del primo marzo e che sarebbero da adottare in tutto il Paese.

CORONAVIRUS, RINVIATA ANCHE VINITALY

Vinitaly, la piu' importante manifestazione dedicata al vino in Italia, a causa del coronavirus sara' posticipata a giugno. La manifestazione veronese si sarebbe dovuta tenere come da tradizione ad aprile (tra il 19 e il 22 per la precisione) ma fonti interne hanno confermato che si terra' dal 14 al 17 giugno per evitare problemi o rischi legati al virus.