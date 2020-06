Cronache

Giovedì, 11 giugno 2020 - 18:44:00 Coronavirus: risalgono i contagi, dei nuovi casi 2 su 3 rilevati in Lombardia Salgono a 236.142 i casi totali di coronavirus in Italia, con un incremento di 379 unità, il 66,4% dei nuovi contagi è stato rilevato in Lombardia

Salgono a 236.142 i casi totali di coronavirus in Italia, con un incremento di 379 unità, superiore a quello registrato ieri (+202): 252 dei nuovi contagi (il 66,4%) è stato rilevato in Lombardia. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla protezione civile, gli attualmente positivi sono 30.637, con un decremento di 1.073 rispetto a ieri mentre i dimessi e i guariti sono 171.338 (+1.399). Con i 53 morti di oggi (ieri erano stati 71) il totale sale a 34.167: nelle ultime 24 ore non si è registrato alcun decesso in dieci regioni (Emilia Romagna, Marche, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata). In ulteriore calo la pressione sulle strutture ospedaliere: i pazienti in terapia intensiva sono 236 (-13 rispetto a ieri), quelli ricoverati con sintomi 4.131 (-189) e quelli in isolamento domiciliare 26.270 (-871), l’85,7% del totale dei positivi. Con i i 52.530 tamponi delle ultime 24 ore (positivo uno su 138) il totale sale a 4.433.879.