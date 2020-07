Coronavirus, salgono contagi (249) e morti (14). 323 guariti

Sono in risalita i casi di contagio da coronavirus: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 249 (ieri 233) per un totale di 244.216. Piccolo aumento del numero dei morti: 14 (ieri 11) per 35.042 vittime complessive dall'inizio della pandemia. I guariti (323 nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 237) sono 196.806. Scende di 88 unita' (ieri -17) il numero degli attuali positivi che ora sono 12.368. E' quanto si evince dal bollettino diramato dalla Protezione civile.