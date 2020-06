Coronavirus, salgono i contagi in Italia: 259 nuovi casi, 30 i morti

Sale il numero dei contagiati da coronavirus in Italia a 239.961 da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 259 nuovi casi da COVID-19, di cui 156 nella sola Lombardia.

É emerso dal bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile che sono 30 le nuove vittime del virus da ieri sera, portando i deceduti di COVID-19 a un totale di 34.708. I dismessi e i guariti sono 187.615, mentre i positivi sono 17.638, di cui 16.177 si trovano in isolamento domiciliare, 1.356 ricoverati in ospedale con sintomi e 105 in terapia intensiva.

Coronavirus Italia contagi

Resta bassa la criticità in Italia con una incidenza cumulativa di 5.98 casi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni (dall' 8 al 21 giugno) il quadro generale dell'infezione da SARS-CoV-2.

Rispetto alla settimana scorsa in lieve diminuzione i nuovi casi diagnosticati. Risultano in aumento alcune stime dell'indice di contagio Rt, in linea con il lieve aumento dei casi nella scorsa settimana in alcune Regioni dove si sono sviluppati focolai. Persiste l'assenza di segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali. Lo dice il monitoraggio settimanale dell'Iss.