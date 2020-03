Coronavirus, tutto il mondo soccorre l'Italia. Ma all'appello manca Trump



L'Italia, dopo la Cina, è il Paese più colpito dall'emergenza Coronavirus. Il governo non ha esitato a chiedere aiuti a tutti gli stati del mondo. Ed in tanti hanno accolto questo invito, dalla Russia alla Cina, da Cuba all Turchia, ma anche la Germania ha dato disponibilità per l'assistenza di malati Covid-19 italiani nelle sue strutture ospedaliere. Ma c'è un grande assente, il più inaspettato, gli Stati Uniti d'America. Lorenzo Guerini, ministro della Difesa, al Fatto Quotidiano conferma di aver scritto al Segretario della Difesa Usa Mark Esper, chiedendogli aiuti militari nella lotta contro il Covid-19. A renderlo noto era stata la Cnn. L’Italia ha chiesto attrezzature mediche come mascherine e ventilatori e che il contingente militare Usa in Italia fornisca personale medico e ospedali da campo. In quale misura, però, il Pentagono sia disponibile è tutto da vedere. Lunedì sera Mike Pompeo, in un tweet, ha detto quanto il Dipartimento di stato sia orgoglioso di lavorare con gli amici italiani. Rilanciando la notizia di qualche giorno fa dell'ospedale da campo a Cremona e del sostegno al Gemelli di Roma. Ma ancora, per quanto riguarda gli aiuti richiesti tutto tace. Intanto l'Italia con altri 25 Paesi dell'Ue ha partecipato ad un bando congiunto che dovrebbe portare alla fornitura di mascherine e altri materiali protettivi per medici. Anche dall'Egitto sono arrivate 1,5 milioni di mascherine, adesso si attende la mano tesa dell'alleato, Donald Trump.