Coronavirus, Milano come Wuhan. Serve un ospedale nuovo: "Subito 500 rianimatori"

Il Coronavirus non si ferma, continua imperterrito nella sua contaminazione di persone. Milano è al collasso, le strutture non reggono più i flussi di persone e lancia l'allarme. Bisogna intervenire con urgenza, si pensa ad un modello Wuhan, con un ospedale d'emergenza creato ad hoc, l'ipotesi è quella di utilizzare le strutture fieristiche ma sono al vaglio anche altre soluzioni. "Servono subito 500 rianimatori", è il grido dell'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera. L'idea è quella di trasformare un padiglione fieristico in ospedale, e installare venti prefabbricati da 30 posti ciascuno. I letti destinati ai pazienti con coronavirus in Lombardia sono cresciuti esponenzialmente, si è toccato quota 644, su una disponibilità totale di 900. Ne stanno arrivando altri 200, ma potrebbero non bastare. Oltre alle strutture serve personale medico, il tempo ora stringe davvero, è una corsa contro il tempo.