Corruzione a scuola, dirigente del Miur indagata tenta suicidio: gravissima

Ha tentato il suicidio Giovanna Boda, dirigente di prima fascia e capo del Dipartimento delle Risorse umane del Miur, indagata per corruzione dalla procura di Roma. La 47enne si sarebbe gettata oggi alle 16.50 nel cortile di un edificio in piazza delle Liberta', nella capitale. Boda sarebbe stata trasportata al Policlinico Gemelli in codice rosso. Secondo quanto apprende AGI, alla base del tentato suicidio ci sarebbero le perquisizioni dei giorni scorsi eseguite dalla Guardia di Finanza