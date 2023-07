"Cose a 3 in onore della trinità". Rupnik, la Chiesa cancella le sue opere?

Caso Rupnik, le 220 opere a rischio. Le molestie e il rapporto con la Chiesa

Nella Chiesa è scoppiato il caso Marko Rupnik, il 69enne artista, teologo e presbitero sloveno, infatti, è accusato di molestie sessuali da diverse donne e per questo è stato sottoposto a restrizioni come il divieto di confessare e di accompagnare esercizi spirituali. Oltre a non potersi muovere dal Lazio senza autorizzazione e svolgere attività artistica né attività pubbliche. Ma adesso - si legge sul Fatto Quotidiano - è emersa una nuova questione, largamente elusa: quale può essere, oggi, il rapporto tra Chiesa e arte? Non era forse mai successo che un singolo artista riuscisse a pervadere, non con il suo stile (lo avevano fatto Donatello, Michelangelo, Canova: e Bernini più di tutti) ma proprio con le sue opere (oltre 220, alcune grandissime) lo spazio liturgico di tutti i continenti: ebbene, il gesuita sloveno Rupnik ci è riuscito grazie a una indiscutibile capacità imprenditoriale, e soprattutto al favore degli ultimi tre papi.

Da qualche mese tuttavia, - prosegue Il Fatto - cominciano a serpeggiare nella Chiesa i primi dubbi su questa sorta di arte ufficiale del cattolicesimo del XXI secolo. A farli emergere è stata la peggiore delle ragioni: la testimonianza concorde di oltre venti donne che hanno accusato l’insigne artista-teologo di abusi psicologici e sessuali, perpetrati, lungo decenni, attraverso la sua influenza di direttore spirituale. Una delle suore che lo accusa ha parlato di "baci nel nome dell'eucarestia e il sesso a tre per imitare la Trinità", queste ed altre le molestie denunciate.