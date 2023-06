Cospito, la Procura di Torino chiede l'ergastolo per l'attentato di Fossano

Cospito, la Procura generale chiede l'ergastolo per l'attentato alla Scuola degli allievi Carabinieri di Fossano: "Fu voluto"

È stata rinviata al prossimo 26 giugno la sentenza sul processo di appello-bis a carico di Alfredo Cospito, l’anarchico accusato di strage politica in particolare per l’attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano insieme all’ex compagna Anna Beniamino.

La Procura generale di Torino ha chiesto l'ergastolo: “Non è una richiesta fatta a cuor leggero, senza ponderazione e senza sofferenza una certa dose di sofferenza umana - ha osservato il Pg Francesco Saluzzo - e vi posso assicurare che il nostro atteggiamento non è di vendetta dello Stato nei confronti di Cospito: lo Stato non ha nulla di chi cui vendicarsi contro Cospito, lo Stato non si vendica nei confronti di alcuno, il rappresentante dello Stato che in questo caso è la procura generale non ha atteggiamenti pre concetti, l’unica valutazione è sui fatti".