Covid, "Nonna mi dai 25mila euro per il vaccino?". Così truffano gli anziani

"Ciao nonna devo fare il vaccino Covid", e chiedevano 25 mila euro.

Con queste parole si sono susseguite diverse truffe ai danni di anziani. Almeno cinque casi in poche ore, nel mirino donne tra i 78 e 94 anni. Secondo la Repubblica le vittime hanno subito chiamato i Carabinieri di Bologna e non sono cascate nel tranello dei malviventi.

Il Comando Provinciale di Bologna ha così lanciato un appello alla cittadinanza, rivolgendosi in particolare alle persone anziane, sottolineando come sia necessario fare attenzione a telefonate o persone non conosciute che si presentano a casa: " Il consiglio è sempre quello di rivolgersi senza esitazione al 112"