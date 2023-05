Covid, allarme contagi dalla Cina: “A giugno 65 mln di casi a settimana"

Covid, nuova ondata in arrivo in Cina: a giugno la variante XBB porterà 65 milioni di contagi a settimana

La Cina torna a tremare sotto la minaccia del Covid e il mondo con lei. A fine giugno infatti, una nuova variante - XBB - porterà a far registrare 65 milioni di nuovi contagi a settimana. L’allarme è partito dopo queste previsioni espresse da Zhong Nanshan, il principale esperto di malattie respiratorie del gigante asiatico, intervenuto a Guangzhou al Greater Bay Area Science Forum. Come riporta il Global Times, la miccia della nuova ondata è concreta data la presenza dominante del Paese. Per correre ai ripari contro l'ultima variante la Cina ha approvato due nuovi vaccini che a breve entreranno in commercio - aggiunge Zhong - e altri tre- quattro sono in fase di approvazione.

Secondo la National Health Commission le varianti XBB sono ricombinanti di Omicron e come la loro “genitrice” mostrano una trasmissibilità e una fuga immunitaria fortissima - addirittura superiore a Omicron - ma senza cambiamenti significativi a livello patogeno. Il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie - China Cdc - ha stimato la crescita del tasso di infezione della variante XBB, passato dallo 0,2% di metà febbraio al 74,4% di fine aprile e all'83,6% di inizio maggio.