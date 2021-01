Covid, non rispetti i protocolli? Allora finisci nei centri detenzione. VIDEO

Pugno di ferro in Germania per chi non rispetta i protocolli Covid: secondo quanto prevedono le nuove regole redatte dalle autorità regionali tedesche, per chi rifiuterà di entrare in quarantena, dopo essere stato esposto al coronavirus, finirà in appositi centri di detenzione. Secondo gli esperti legali, i centri di detenzione sono autorizzati dai poteri di emergenza dati alle autorità sotto pandemia.

Come scrive Europa Today, la Sassonia per esempio, dove si è avuta una dei peggiori quadri epidemiologici, costruirà il centro la prossima settimana e ha sottolineato che sarà utilizzato solo per le persone che hanno ripetutamente infranto le regole sulla quarantena anche dopo aver avuto sanzioni finanziarie. Ma anche altri tre Stati (Baden Wurttemberg, Brandeburgo e Schleswig-Holstein) hanno già creato queste strutture o sono in procinto di farlo, come riportato da un rapporto pubblicato nella sezione domenicale del Welt.

Misure estreme, ma comunque legali: l’esperto di diritto amministrativo, Christoph Degenhart, ha spiegato a Die Welt che ai governi statali è stato dato il potere di trattenere le persone per violazione delle norme sulla quarantena in base alla legge sulla protezione delle malattie. Una legge di emergenza approvata dal Parlamento tedesco, il Bundestag, a marzo e rinnovata a novembre. In rete c’è chi ha accostato questi centri di detenzione come “i nuovi lager tedeschi”.