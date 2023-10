Criptovalute, la compagna complice confessa e inchioda il re del settore

Re delle criptovalute nei guai: la compagna complice confessa tutto

Nella seconda settimana del processo per frode in criptovalute a carico del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, i procuratori federali di Manhattan hanno chiamato alla sbarra la loro testimone principale: l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison. Ellison ha rilasciato una testimonianza dettagliata e sbalorditiva contro il magnate della criptovaluta. Nel corso di tre giorni, Ellison, che è anche l'ex fidanzata di Bankman-Fried, ha descritto il suo lavoro presso l'hedge fund gemello di FTX, coinvolgendo ripetutamente Bankman-Fried nel presunto trafugamento di 10 miliardi di dollari di fondi dei clienti dalla borsa delle criptovalute per dare impulso ad Alameda dopo un crollo del mercato.

Ellison ha anche descritto la sua relazione personale con Bankman-Fried; nel corso di diversi anni, ha detto, si sono frequentati saltuariamente. Ha raccontato ai giurati di come l'intreccio sentimentale abbia creato situazioni imbarazzanti sul lavoro e una scomoda differenza di potere.

Ellison, che a dicembre si è dichiarata colpevole di frode telematica e cospirazione per il suo ruolo nell'implosione di FTX e Alameda, ha testimoniato in base a un accordo di cooperazione. Bankman-Fried, che deve affrontare sette capi d'accusa per frode e cospirazione, ha sostenuto la sua innocenza.

Ecco cinque momenti chiave della testimonianza di Ellison, riportati dal Guardian:

Pochi istanti dopo che Ellison è salita sul banco dei testimoni, il pubblico ministero Danielle Sassoon ha chiesto: "Quando lavorava ad Alameda, ha commesso qualche reato?". Ellison ha risposto: "Sì, li abbiamo commessi". Sassoon ha proseguito: "Quando dice 'noi', chi intende per 'noi'?". "Intendo io e Sam e altri", ha detto Ellison. Ellison ha testimoniato che i reati commessi con Bankman-Fried includono "frode, associazione a delinquere finalizzata alla frode e al riciclaggio di denaro" e che hanno frodato i clienti e gli investitori di FTX, nonché i finanziatori di Alameda.

Ellison ha poi affermato che la decisione di utilizzare i fondi dei clienti FTX per coprire l'ammanco di Alameda, il cuore della presunta frode, è stata "una decisione di Sam". Bankman-Fried le ha ripetutamente ordinato di rimborsare i prestiti, ha testimoniato la Ellison, spiegando: "Ho capito che mi stava dicendo di usare i fondi dei clienti FTX per rimborsare i nostri prestiti".