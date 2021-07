Croazia, bus esce di strada: almeno 10 morti e 45 feriti

Almeno 10 morti e 45 feriti nell'uscita di strada di un autobus in viaggio da Pristina (Kosovo) a Francoforte. L'incidente e' accaduto in Croazia, nei pressi di Slavonski Brod. Sul pullman viaggiavano circa 60 persone.

Almeno dieci persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto questa settimana nei pressi della citta' di Slavonski Brod, in Croazia, dopo che un autobus si e' ribaltato sull'autostrada A3. Secondo quanto riferito ai media locali dal direttore dell'ospedale di Slavonski Brod, Josip Samardzic, in seguito all'incidente sono state ricoverate 45 persone, otto dei quali sono gravemente ferite.

Solo pochi giorni fa una tragedia simile era successa a Capri: a perdere la vita l''autista del minibus, mentre numerosi sono i feriti, tra cui anche bambini.