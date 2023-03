Genova, crollo Torre piloti: tutti gli imputati assolti in appello

Genova, crollo Torre piloti: tutti gli imputati del "filone-bis" assolti in appello

Si è concluso con il ribaltamento della sentenza di primo grado, il processo di appello del secondo filone dell’inchiesta per il crollo della Torre piloti di Genova. Tutti gli imputati sono stati assolti, con la conseguente cancellazione delle condanne. Compresa quella all’ammiraglio Felicio Angrisano, ex comandante della Capitaneria di porto di Genova e poi divenuto comandante generale delle Capitanerie di porto. In primo grado, il numero uno era stato condannato a tre anni nel procedimento che riguardava la collocazione e costruzione della torre crollata il 7 maggio 2013, provocando 9 morti, per l’urto del cargo Jolly Nero della compagnia Messina.

Il sostituto procuratore generale Enrico Zucca aveva chiesto la condanna a due anni e sei mesi per l’ammiraglio Angrisano, a un anno e per lo strutturista Angelo Spaggiari, a un anno e sei mesi per l’altro strutturista Mario Como e a due anni per Paolo Grimaldi. Tra gli altri, era imputato anche l’ex presidente di sezione del Consiglio dei lavori pubblici Ugo Tomasicchio. Le accuse erano omicidio colposo e disastro colposo. "Mio figlio si è ucciso da solo, i potenti non si toccano": la rabbia della madre di una delle vittime dopo la sentenza.