Csm, ex segretaria di Davigo indagata. Scambio di documenti e "loggia segreta"

Il caso Palamara ha provocato uno tsunami all'interno del Csm. Scoppia un nuovo caos relativo alla presunta circolazione di un plico anonimo con verbali riservati. L a bomba - si legge sul Fatto Quotidiano - è esplosa al Csm qualche settimana fa. Un manipolo di finanzieri spedito dalla Procura di Roma si è presentato a Palazzo dei Marescialli e ha chiesto con garbo di entrare nell’ufficio della funzionaria Marcella Contrafatto. L’ipotesi dei pm romani è che la signora abbia avuto un ruolo nella diffusione dei verbali di Pietro Amara, uno dei quali contenente dichiarazioni anche sul premier Giuseppe Conte.

La signora Contrafatto - prosegue il Fatto - lavora da tanti anni al Csm ed è stata fino a ottobre scorso la segretaria di Piercamillo Davigo. Sentita dal Fatto, non ha voluto fornire la sua versione perché, come ci ha spiegato il suo avvocato, Alessia Angelici: “C’è un’indagine in corso”. Anche Davigo ha rifiutato ogni commento: “è un argomento coperto dal segreto perché c’è un’indagine in corso”. Nei verbali si fa riferimento ad una fantomatica loggia simil-massonica denominata ‘Ungheria". Ma per i pm: "Non c'è nessun riscontro".