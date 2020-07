Csm, stop a processo Palamara: udienza rinviata al 15 settembre

Rinvio al prossimo 15 settembre del procedimento disciplinare anche per Cosimo Ferri. Lo ha deciso il 'Tribunale delle toghe' del Csm, alla luce del fatto che anche Ferri, come Palamara, ha presentato istanze di ricusazione. Nella prossima udienza, si parlerà anche della richiesta, sollecitata dalla procura generale alla disciplinare, alla Camera di appartenenza l'autorizzazione per l'utilizzo delle intercettazioni nel procedimento su Ferri, magistrato in aspettativa e deputato di Italia viva oggi presente con il suo difensore a Palazzo dei Marescialli.