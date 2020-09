Cuneo, esalazioni da silos di un'azienda agricola: un morto e un ferito grave

Grave incidente sul lavoro stamattina a Cavallermaggiore, localita' Madonna del Pilone, dove due ragazzi di 22 e 25 anni, per cause ancora da accertare, "sono caduti in un silos" si è subito affermato ma così non è andata. Il 22enne e' deceduto mentre l'altro ferito e' stato trasportato in codice rosso dall'elicottero del 118 all'ospedale di Savigliano. Le sue condizioni sono gravi.

E' il figlio del proprietario di un'azienda di Cavallermaggiore, nel Cuneese, il ragazzo di 22 anni morto stamattina a causa delle esalazioni provenienti dal silos contenente mangime. Diversamente da quanto ricostruito in un primo momento, il giovane non e' caduto all'interno della costruzione a torre alta una quarantina di metri, ma e' deceduto per averne inalato gli odori tossici. Al momento dell'incidente, insieme alla vittima c'era il fratello di 25 anni, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Savigliano.