Da Md: "Cara Italia, conta pure su di noi, siamo una Famiglia. E Buona Spesa"

“Cara Italia, conta pure su di noi. Abbiamo sempre parlato di Md di una Famiglia, di un marchio che rassicura in termini di qualità e di convenienza, che continuerà anche in tempi di emergenza”. E’ questo il senso del messaggio “Buona Spesa Italia” lanciato alla propria clientela da Patrizio Podini, fondatore e presidente di Md. In questo particolare momento, l'azienda sente l’esigenza di essere vicina a tutti i suoi clienti e dipendenti, ritenendo che in questi giorni di isolamento emotivo, oltre che fisico, sia necessaria e doverosa una corretta informazione a tutti coloro che abitualmente frequentano i punti vendita aziendali.

Il messaggio informa che l’azienda continuerà ad assicurare i propri clienti sul corretto funzionamento del sistema di distribuzione nazionale; che sta adottando ogni misura atta a permettere a tutti i punti vendita del territorio italiano un riassortimento costante e continuo, senza tralasciare per questo tutte le misure precauzionali indicate dalle autorità sanitarie e governative sia presso i punti vendita che e nei propri depositi.

“Abbiamo dotato i punti vendita di adesivi di segnalazione a pavimento che rendono ben visibile la distanza di sicurezza di almeno un metro da una persona all’altra in prossimità delle casse, come davanti ai reparti serviti”, afferma Podini. “Il personale è informato e preparato per gestire queste urgenti norme di emergenza sanitaria e,in caso di assembramento,la direzione del punto vendita potrà adottare le opportune misure di prevenzione. Ricordiamo, inoltre, che l’ingresso è contingentato nei casi di afflusso con rischio di assembramento. Stiamo disponendo all’ingresso dei nostri punti vendita dispenser di gel igienizzante per le mani a disposizione della clientela. Tutte le misure precauzionali saranno indicate anche attraverso la nostra radio in-store che ricorderà alla clientela le semplici regole da adottare a tutela della propria salute e di quella degli altri ai fini di evitare il contagio da Covid19. La piena collaborazione di tutti i nostri dipendenti, unita al lavoro di squadra della proprietà e della dirigenza, sta facendo il possibile affinché questo momento di grande difficoltà venga affrontato nel massimo rispetto delle misure di sicurezza sanitaria indicate dagli organi competenti”.

Podini aggiunge: “Abbiamo sempre parlato di Md come di una Famiglia. Una Famiglia numerosa composta dai nostri dipendenti che in questi giorni lavorano sodo nelle corsie e alle casse dei punti vendita. Una Famiglia composta datanti collaboratori che da giorni sono a casa e lavorano davanti allo schermo di un computer, sperimentando la formula dello smartworking (lavoro agile) in stretta collaborazione con gli altri colleghi. Una Famiglia composta dai nostri clienti che rinnovano, anche in questo momento difficile, la loro fiducia nei confronti di un Marchio che rassicura in termini di qualità, di approvvigionamento e convenienza. E a tutte queste Famiglie diciamo che non c’è distanza che ci possa dividere se restiamo uniti, rispettando, con buonsenso, le misure di tutela sanitaria che questa emergenza ci impone, e non c’è confine che possa dividerci se siamo tutti consapevoli di combattere sullo stesso fronte”.

“Mai come in questo momento, dunque: Buona Spesa, Italia!”.