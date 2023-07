Divoc per non vaccinati, vince Rita Remagnino con "Il suicidio dell'Europa"

Divoc, i vincitori del concorso dedicato ai non vaccinati per il Covid ideato da Emanuele Franz

Da reclusi a premiati. Si sono svolte il 29 luglio 2023 a Udine le premiazioni della seconda edizione del concorso Divoc, l’unico e il solo premio esclusivamente dedicato ai non vaccinati contro il Covid-19 ideato dal filosofo friulano Emanuele Franz e promosso dalla casa editrice Audax Editrice.

Divoc, vince Rita Remagnino con "Il suicidio dell'Europa"

Oltre cento iscritti da tutta Italia, si aggiudica il primo posto la scrittrice cremasca Rita Remagnino con l'opera "Il suicidio dell'Europa" sulla crisi europea.

Il secondo classificato è Joseph Barnato con l’opera “Sciocchezze e irriverenze”. Il terzo classificato è Mariangela Ceci con l’opera “Volti della nuova era”. Moltissime le opere segnalate.

Duecento persone presenti alla premiazione. Molti gli interventi da parte dei presenti con la loro testimonianza. Dove tutte le istituzioni hanno privato le libertà, il premio Divoc ha restituito dignità.

Da reclusi a premiati. A Udine le premiazioni del concorso Divoc per i non vaccinati. Video



L’enorme affluenza del pubblico ha mostrato che i cittadini non vogliono dimenticare la privazione delle libertà subite in questi anni di gestione sanitaria e reagire alla crisi non con la paura ma con un forte senso della appartenenza, del rito e della comunità, consapevoli che nuove misure coercitive sono sempre possibili. Sentiti i saluti dal presidente di giuria Angelo Tonelli e intervento di Ugo Rossi.

Applausi per il mosaicista di fama internazionale Giulio Menossi mentre consegna l’opera in palio alla vincitrice Rita Remagnino.

Pubblico del Divoc Udine 2023



Emanuele Franz e la casa editrice Audax, il premio letterario “Alla Madre Russia”

Dall’incontro sono emerse molte importanti questioni e temi etici, come l’allarmismo del clima, il fronte crescente dell’iper-digitalizzazione e del transumanesimo e, non da ultimo, la nuova caccia alle streghe verso la cultura russa, per la quale, sempre da una idea di Emanuele Franz e con la casa editrice Audax, si è deciso di indire un premio letterario “Alla Madre Russia” contro ogni discriminazione.