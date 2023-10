“Dal Corso strangolato in cella”: a Oristano un caso Cucchi

Carcere, “Dal Corso fu strangolato in cella: il suicidio è finto”

La Procura di Oristano ha riaperto l’inchiesta - per ora a carico di ignoti - sulla morte di Stefano Dal Corso, il detenuto romano trovato morto impiccato in una cella del carcere Massimo il 12 ottobre di un anno fa. Come riporta il quotidiano La Repubblica, a distanza di dodici mesi emergono nuove prove, testimonianze e un audio in cui si racconta di pestaggi e violenze, tesi opposta a quella del suicidio su cui sin da subito si sono indirizzate le indagini. Un testimone in una telefonata alla sorella di Stefano, Marisa, la invita a far eseguire l’autopsia perché, riporta il quotidiano "sicuramente ha preso qualche punto… Comunque alla fine è stato strangolato con un lenzuolo e hanno fatto come se si fosse suicidato".

Carcere, morte di Dal Corso: i sospetti della famiglia

Il 42enne era stato trasferito temporaneamente nel penitenziario sardo per seguire un processo che lo riguardava. Da subito le indagini ipotizzavano che Dal Corso si era suicidato ma la famiglia, seguita dalla legale Armida Decina, ha chiesto approfondimenti a partire dall’autopsia. “Stefano non avrebbe mai fatto una cosa del genere, aveva una figlia di 7 anni e gli mancava poco alla fine della pena”, dice la sorella.

Carcere: alla Camera conferenza stampa per far luce sul caso Dal Corso

La Garante regionale delle persone private della libertà personale della Sardegna, Irene Testa, ha scritto in mattinata al Procuratore di Oristano per chiedere che sia effettuata l'autopsia sul corpo di Stefano Dal Corso, ribadendo che “si tratta dell'unico strumento scientifico per chiarire come sono andate realmente le cose”. Intanto, è in corso alla Camera dei Deputati una conferenza stampa affinché “si faccia luce” su questo caso.