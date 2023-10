Dal Delta del Po un 16enne a capo di una missione spaziale

GIOVANI EMULI DI WERNHER VON BRAUN

Sembra che il Delta del Po e precisamente la città di Porto Viro sia una fucina di giovani intraprendenti e geniali. Un gruppo di ragazzi tra gli 11 ed i 20 anni capitanati dal 16enne liceale Tommaso Schiesaro (che possiamo definire emulo di Wernher von Braun – scienziato missilistico) appoggiato da due ragazze Michelle Bovolenta e Alessia Cattin ha lanciato con successo un piccolo razzo alto 1,80 mt., CanSat, una lattina, ad una quota di mt. 2050 e ha superato le aspettative, di tutto il gruppo, che non si aspettava di poter superare anche i 900 km/h, con una accelerazione massima di 22 G., il successo di questo lancio è dovuto anche alla Lmr Technology.

Ora si attende la conferma ufficiale del Guinness World Record e poi saranno fatte tutte le verifiche per capire bene il perché si sia generata tanta potenza. In un mondo dove le baby gang la fanno da padrone per un like o per noia fortunatamente abbiamo dei giovani che ci rendono veramente orgogliosi per l'impegno e la dedizione che profondono in un campo generalmente riservato solo gli scienziati e a chi lo fa di professione, magari sponsorizzato dalla NASA e chissà se la nostra ASI (Agenzia Spaziale Italiana) non sia interessata a questi giovani che, come si evince, hanno veramente molte idee e tanta voglia di fare.

Tommaso Schiesaro è stato intervistato anche da mio amico giornalista dott. Leandro Maggi AstroTommy in rotta verso lo spazio - Rovigo IN Diretta Un grande complimento da parte di tutta la comunità Portovirese e non solo. Al prossimo lancio …